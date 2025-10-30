На Украине заявили об ударе по четырем ТЭС на фоне оглушительных взрывов

На Украине заявили об ударе по четырем ТЭС на фоне оглушительных взрывов «Страна.ua»: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам украинской энергетики

Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям, передает издание «Страна.ua». Уточнялось, что в Бурштыне взрывы слышны уже на протяжении 40 минут. В Минобороны России соответствующую информацию не комментировали.

Россия сегодня атаковала четыре украинские теплоэлектростанции — Добротворскую ТЭС во Львовской области, Бурштынскую и Калушскую ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, — сказано в материале.

Ранее на Украине после возобновления веерных отключений электроэнергии выросли цены на генераторы и зарядные станции — рост составил 60%. Налоговая служба потребовала от торговых сетей прекратить искусственное завышение цен. В качестве примера она привела подорожание одной из моделей зарядных станций более чем на 2 тыс. гривен (3,8 тыс. рублей).

Также ВСУ поразили Белгородское водохранилище 25 октября, вторая атака произошла на следующий день. По предварительным данным, второй удар нанесли беспилотниками типа «Дартс». По словам местных жителей, после атаки прогремел взрыв, в домах задрожали окна.