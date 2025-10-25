ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища

Плотина Белгородского водохранилища оказалась повреждена ударом ВСУ, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, повторная атака может привести к подтоплению населенных пунктов, в которых проживает порядка 1000 человек.

В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей, — сообщил Гладков.

Он также уточнил, что людям, которым угрожает подтопление, предложен выезд в ПВР в Белгороде. По словам губернатора, речь идет о жителях сел Безлюдовка, Новая Таволжанка, а также города Шебекино.

Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки регион атаковали 138 беспилотников ВСУ. По его словам, самой массированной атаке подвергся Грайворонский район — по нему ударили 50 БПЛА и девять боеприпасов в ходе двух обстрелов.