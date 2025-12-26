В Госдуме раскритиковали призыв Грэма к Вашингтону «пойти ва-банк»

Антироссийская риторика сенатора Конгресса США Линдси Грэма препятствует сближению Москвы и Вашингтона в рамках мирных переговоров по Украине, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, американский политик дестабилизирует обстановку призывами усилить давление на Россию.

К сожалению, такие люди существуют, и не только Грэм. Мы понимаем, что демократы, которые всячески пытаются по любому поводу критиковать любые действия сегодняшней администрации республиканцев, ведут игру. И это опасная игра, потому что ее не понимают простые граждане в Америке и Европе. Создается агрессивный русофобский фон. Это не ведет к стабилизации в мире и мешает шагам сближения по мирному соглашению [по конфликту на Украине]. Россия изначально говорила, что она готова к миру. Только сейчас очень многие пытаются переложить все с больной головы на здоровую, — пояснил Чепа.

Ранее Грэм призвал президента США Дональда Трампа ужесточить давление на Россию. Он отметил, что Вашингтон должен предоставить Киеву крылатые ракеты Tomahawk, если Москва не согласится на условия мирного договора.