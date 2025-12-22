Новый год-2026
22 декабря 2025 в 10:23

В Конгрессе США потребовали надавить на Россию

NYP: сенатор Грэм призвал Трампа передать Украине ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп должен усилить давление на Москву, заявил сенатор конгресса Линдси Грэм. По его словам, которые передает The New York Post, Вашингтон должен передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk в случае отказа России согласиться на условия мирного соглашения.

Самое главное, конфискуйте суда, перевозящие российскую нефть, как это делается в Венесуэле. Если Россия откажется, нам нужно кардинально изменить правила игры, в том числе передать Украине ракеты Tomahawk. Я пойду ва-банк, если Россия скажет «нет», — заявил сенатор.

Ранее Грэм заявил, что Трамп одобрил законопроект о санкциях против России. По его словам, глава Белого дома поручил лидеру республиканского большинства в сенате Джону Тьюну представить документ для рассмотрения. Законодательную инициативу в настоящее время поддерживают более 80 членов сената.

До этого Грэм утверждал, что Конгресс США начинает разработку нового пакета ограничительных мер против России после получения соответствующего одобрения от Трампа. Согласно предлагаемому законопроекту, планируется введение жестких санкционных мер в отношении государств, которые продолжают поддерживать экономическое сотрудничество с Москвой.

