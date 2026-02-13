Немецкому профессору предложили найти подработку для финансирования ВСУ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе дискуссии предложил немецкому профессору экономики Морицу Шулярику найти работу, чтобы платить за оружие для ВСУ. Как сообщает РИА Новости, американец аргументировал свое заявление тем, что Европа больше не будет получать его бесплатно от США.

Политик, известный своей антироссийской риторикой, подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину всем, что у него есть. Как уточнил Грэм, США продолжат поставлять вооружения, но Европе придется за них платить. При этом американский законодатель не уточнил, почему именно Шулярик должен брать на себя дополнительные финансовые обязательства для поддержания боеспособности украинской армии.

Мы будем это продавать. Вы будете это покупать. Так что ищите дополнительную работу, — констатировал сенатор.

Ранее Грэм отмечал, что настало время для начала процесса предоставления Украине ракет Tomahawk. Он призвал президента США Дональда Трампа пересмотреть меры, которые тот применяет для воздействия на Россию.