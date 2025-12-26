Российского дипломата отправили в колонию за работу на разведку США

Мосгорсуд назначил бывшему сотруднику МИД РФ Арсению Коновалову 12 лет колонии строгого режима за передачу американской разведке секретных сведений, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Дипломату также назначили штраф 100 тыс. рублей и год ограничения свободы.

Решением суда Коновалов признан виновным в госизмене и приговорен к 12 годам лишения свободы, — отметили в ЦОС.

Коновалова задержали в марте 2024 года. По данным ФСБ, во время долгосрочной командировки в США он за вознаграждение передавал американской разведке секретные сведения, ставшие ему известными по службе.

Следствие установило, что инициатива сотрудничества исходила от самого Коновалова. Его действия квалифицировали как госизмену, связанную с передачей информации иностранным спецслужбам.

Ранее 56-летнюю жительницу Курской области Людмилу Титову приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Женщину признали виновной в передаче украинской стороне сведений о сотрудниках правоохранительных органов.