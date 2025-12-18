Жительницу Курской области приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Курский областной суд приговорил 56-летнюю местную жительницу Людмилу Титову к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене, сообщила пресс-служба судов по региону. Женщину признали виновной в передаче украинской стороне информации о сотрудниках правоохранительных органов в период действия режима КТО.

По данным суда, проживающая в Дмитриевском районе россиянка в период введения на территории области режима контртеррористической операции работала на одном из объектов и передавала через мессенджер сведения о нахождении там сотрудников правоохранительных органов и добровольцев, прибывших для содействия МВД России в обеспечении безопасности.

В первый раз переданная информация не получила отклика. Спустя несколько дней женщина предприняла повторную попытку передачи сведений, однако сообщение было получено сотрудником регионального управления ФСБ России.

Титова, проживающая на территории Дмитриевского района Курской области, в период с 13.08.2024 по 22.08.2024 совершила государственную измену, т. е. оказание гражданином РФ иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ, — указано в сообщении.

Подсудимая признала вину частично. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее стало известно, что Новосибирский областной суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима уроженца Украины, который переводил деньги на нужды ВСУ. Мужчину признали виновным в государственной измене. Следствие установило, что он сделал семь переводов на общую сумму более 39 тыс. рублей, чтобы оказать финансовую помощь Украине.