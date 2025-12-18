Уроженца Украины приговорили к 13 годам колонии за переводы на нужды ВСУ

Новосибирский областной суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима уроженца Украины, который переводил деньги на нужды ВСУ, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Мужчину признали виновным в государственной измене.

Следствие установило, что он сделал семь переводов на общую сумму более 39 тыс. рублей, чтобы оказать финансовую помощь Украине. Как уточнили ТАСС в УФСБ, средства переводились в криптовалюте на специальные счета для покупки дронов.

Суд назначил виновному 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на один год, — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства телефон осужденного и сумму, равную перечисленным средствам. Также мужчину лишили госнаграды «За заслуги перед Отечеством» II степени. Обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием.

Ранее суд вынес приговор гражданину России и Украины Егору Чистякову, который собирал данные о военных объектах и служащих ВС РФ в Москве. Его приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о госизмене.