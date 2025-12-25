Налет на Москву и Крым, теракт на нефтепроводе: ВСУ атакуют РФ 25 декабря

В ночь на 25 декабря над Россией сбили 141 украинский дрон. В порту Темрюка возник пожар в результате налета беспилотников. Под обстрел противника попал гуманитарный конвой. В различных регионах страны были ранены несколько человек, включая ребенка, один мирный житель погиб. В Тюменской области ФСБ предотвратила теракт на газопроводе. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

В ночь на 25 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 141 дрон противника.

По данным ведомства, 62 БПЛА сбили над Брянской областью, 12 — над Тульской, 11 — над Калужской, девять — над Московским регионом, восемь — над Республикой Адыгея. Кроме того, семь дронов уничтожили над Краснодарским краем, по шесть — над Крымом и Ростовской областью, по пять — над Белгородской, Воронежской областями и акваторией Азовского моря. Четыре беспилотника ликвидировали над Курской областью и один — над Волгоградской.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА были уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. По предварительной информации, пострадавших нет.

На нефтетерминале в порту Темрюка Краснодарского края вспыхнул крупный пожар в двух резервуарах из-за атаки вражеского беспилотника, сообщили в региональном оперштабе. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.

Для ликвидации пожара были привлечены значительные силы и средства пожаротушения. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над республикой уничтожили три украинских беспилотника.

«На подлете в Гвардейское три дрона были сбиты. Один [сбили] „Панцирем“, один сбили стрелковым оружием Минобороны, а один дрон сбило подразделение „БАРС-Крым“», — уточнил Аксенов.

Несколько человек получили ранения в результате атак ВСУ на российские регионы

В Курской области пострадал мирный житель в результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, мужчина был госпитализирован.

«Вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю на трассе в Беловском районе. Ранен 47-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой голени и спины», — сообщил Хинштейн.

В Брянской области была ранена женщина при атаке беспилотника на село Глинищево Брянского района, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавшую госпитализировали.

«Осколочные ранения получила мирная жительница», — написал губернатор. По его словам, женщине оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В Белгородской области пострадали два мирных жителя, в том числе ребенок, при атаке ВСУ на автомобиль, сообщили в оперштабе региона. ЧП произошло 25 декабря в городе Грайвороне.

Женщину доставили в больницу № 2 Белгорода с осколочным ранением стопы. 14-летнего подростка направили в областную детскую клиническую больницу. По предварительным данным, он получил баротравму.

За минувшие сутки ВСУ дважды нанесли удары по Донецкой Народной Республике, сообщили в Управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины. Обстрелы привели к гибели одного человека, еще двое получили ранения.

Как ВСУ атаковали гумконвой из Дагестана

Гуманитарная колонна, направлявшаяся из Дагестана в приграничные районы, попала под обстрел ВСУ, сообщил глава республики Сергей Меликов. По его словам, в результате атаки погибли три человека, в том числе заместитель руководителя Шамильского района Магомеднаби Гаджиев.

«Тяжелую весть получил из приграничных территорий: гуманитарный конвой из Дагестана подвергся вражескому обстрелу. К сожалению, есть погибшие — замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации „Самооборона“ Али и Мурад», — написал он.

Меликов отметил, что общественный деятель Шамиль получил ранения. Мужчину доставили в больницу, врачи борются за его жизнь.

По словам главы республики, гуманитарную помощь перевозили два грузовика. Один из них сломался в пути — находившиеся в нем люди не пострадали. БПЛА ВСУ атаковали «Газель» и легковой автомобиль. В машинах были не только продукты и инструменты для военных, но и детские письма.

Как ФСБ предотвратила диверсию на нефтепроводе в Тюменской области

Федеральная служба безопасности предотвратила диверсию в Тюменской области, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Целью террористической атаки должна была стать диспетчерская станция магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть».

Подготовкой теракта занимался гражданин России, уроженец Винницкой области Украины. Он действовал по прямому указанию украинских спецслужб. Злоумышленник был участником запрещенной в РФ террористической организации.

Следствие установило, что диверсант получил подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства от кураторов. Он заранее приобрел все компоненты и оборудовал тайник в лесистой местности. 24 декабря мужчина прибыл к схрону. В этот момент сотрудники спецслужб попытались его задержать, но он открыл огонь. В ходе перестрелки мужчину нейтрализовали.

На месте происшествия были обнаружены компоненты взрывного устройства и огнестрельное оружие. Возбуждено уголовное дело.

В Калужской области было предотвращено несколько терактов, сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, злоумышленник планировал подорвать газохранилище и парковку предприятия ОПК.

«В результате проведенных мероприятий установлен житель Калуги 1976 года рождения, уроженец Запорожья, планировавший по заданию украинских спецслужб подрыв самодельных взрывных устройств на федеральном газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия», — говорится в сообщении ведомства.

В ФСБ добавили, что в момент задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. Пострадавших нет.

