Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 16:09

Додон рассказал, как смена власти на Украине может повлиять на Молдавию

Додон: Санду может потерять власть в Молдавии после смены власти на Украине

Игорь Додон Игорь Додон Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости
После смены власти на Украине президент Молдавии Майя Санду может покинуть свой пост, заявил экс-лидер республики Игорь Додон в своем Telegram-канале. Он считает, что Запад вскоре будет по-другому смотреть на «беззакония», которые допускает нынешнее правительство в Кишиневе.

Возможно, [вследствие] смены власти в соседней стране (на Украине. — NEWS.ru), [Владимир] Зеленский потянет за собой на дно и Майю Санду, — написал Додон.

Ранее бывший президент Молдавии заявил, что некоторые европейские политики не поддерживают установление мира на Украине, потому что хотят прикрыть свои провалы в экономике и коррупционные схемы, связанные с финансированием Киева. По его словам, в Европе пытаются «потушить пожар, подливая в него бензин».

До этого британское издание The Spectator сообщило, что неспособность европейских союзников передать Киеву замороженные российские активы поставила крест на Украине, которая «доживает последние дни». Журналисты отметили, что финансовая поддержка Запада стала ненадежной. Публикация также указывает, что даже гипотетическая передача активов не спасла бы украинскую экономику.

Украина
Владимир Зеленский
Молдавия
Майя Санду
Игорь Додон
