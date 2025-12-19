Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 21:28

В Молдавии объяснили, зачем Европа противится миру на Украине

Додон: ЕС против мира на Украине из-за провалов в экономике и коррупции

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Некоторые европейские политики не поддерживают установление мира на Украине, потому что хотят прикрыть свои провалы в экономике и коррупционные схемы, связанные с финансированием Киева, сообщил ТАСС лидер оппозиционной Партии социалистов в Молдавии Игорь Додон. По его словам, в Европе пытаются «потушить пожар, подливая в него бензин».

С наступлением мира вскроются масштабные хищения, которые осуществляют жирующие на крови евробюрократы и некоторые чиновники в Киеве. Слишком многим нравится «пилить» европейские деньги и не хочется за это отвечать. Наглядное свидетельство тому — недавние коррупционные скандалы, прогремевшие в высшем украинском руководстве, — заявил Додон.

Политик отметил, что в Европе не делают высоких ставок на действующее руководство Украины. Однако еврочиновники надеются, что оно унесет коррупционные тайны «с собой в могилу».

Ранее западные СМИ заявили, что неспособность европейских союзников передать Киеву замороженные российские активы поставила крест на Украине, которая «доживает последние дни». Журналисты отметили, что финансовая поддержка Запада стала ненадежной.

Украина
Европа
Игорь Додон
мир
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ отреагировали на теракты Украины в Черном море
Грабители «обчистили» музей в Бельгии и украли кольцо Наполеона
В Белгородской области найдены две жертвы атаки ВСУ
«Никакой паузы не было»: в НАТО раскрыли правду по накачке Украины оружием
Как выбрать кроссовки: на зиму, для бега, зала, прогулок и на сменку
Рубио рассказал, почему США хотят закончить конфликт на Украине
«Жить хочет каждый»: военэксперт объяснил масштабы дезертирства в ВСУ
Набиуллина указала на неожиданный фактор укрепления рубля
Военным дали неожиданный совет на случай незаконных приказов
Еврокомиссия решила проучить Грузию за строптивость
В российских банках сообщили приятную новость о ставке по кредитам
Рубио уклонился от ответа на вопрос о возможных контактах Трампа и Мадуро
Ростех назвал главные козыри МС-21 перед конкурентами
В Молдавии объяснили, зачем Европа противится миру на Украине
«Мы принимаем себя». Пять часов Путина наедине с народом: как это было
Глава окруженного странами НАТО региона поддержал слова Путина о защите
Как создать модный новогодний образ бюджетно: идеи-2026
Рубио ответил на вопрос об эскалации с РФ из-за Мадуро и поздравил Лаврова
Ученые открыли планету необычной формы, похожей на фрукт
Западные СМИ указали на значимость заявлений Путина на «Итогах года»
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря
Россия

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.