В Молдавии объяснили, зачем Европа противится миру на Украине Додон: ЕС против мира на Украине из-за провалов в экономике и коррупции

Некоторые европейские политики не поддерживают установление мира на Украине, потому что хотят прикрыть свои провалы в экономике и коррупционные схемы, связанные с финансированием Киева, сообщил ТАСС лидер оппозиционной Партии социалистов в Молдавии Игорь Додон. По его словам, в Европе пытаются «потушить пожар, подливая в него бензин».

С наступлением мира вскроются масштабные хищения, которые осуществляют жирующие на крови евробюрократы и некоторые чиновники в Киеве. Слишком многим нравится «пилить» европейские деньги и не хочется за это отвечать. Наглядное свидетельство тому — недавние коррупционные скандалы, прогремевшие в высшем украинском руководстве, — заявил Додон.

Политик отметил, что в Европе не делают высоких ставок на действующее руководство Украины. Однако еврочиновники надеются, что оно унесет коррупционные тайны «с собой в могилу».

Ранее западные СМИ заявили, что неспособность европейских союзников передать Киеву замороженные российские активы поставила крест на Украине, которая «доживает последние дни». Журналисты отметили, что финансовая поддержка Запада стала ненадежной.