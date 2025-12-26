Делал компост из геев: Санта-садовник оказался маньяком-расчленителем

В Канаде следователи раскрыли подробности поимки серийного убийцы геев (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Мужчина подрабатывал на новогодние праздники аниматором в костюме Санта-Клауса, а основная его работа была связана с ландшафтным дизайном. Трупы жертв он зачастую прятал в горшках с землей, которые продавал клиентам. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

Отец двоих детей

Про Брюса Макартура известно, что он сам являлся геем, хотя и был с 23 лет женат на женщине, в браке с которой у него появились дочь и сын. Когда дети подросли, мужчина признался супруге, что тяготеет к однополым отношениям, но семья при этом не распалась. Только в 1997 году они развелись и Брюс перебрался в город Торонто.

Там спустя 13 лет мужчина открыл охоту на геев, дабы удовлетворять свои садистические желания. В качестве жертв он всегда выбирал мужчин в наиболее уязвимом положении. Чаще всего они были бездомные, наркозависимые или те, кто находился в стране в качестве просителей убежища.

Первым в 2010 году пропал 40-летний иммигрант из Шри-Ланки Скандарадж Наваратнам. Свидетели рассказывали, что видели, как мужчина выходит из бара с неизвестным мужчиной. В том же году пропал Абдулбасир Файзи, а два года спустя исчез 58-летний Маджид Кайхан, пишет газета Mirror. Уже тогда следователи полиции увидели в этой череде пропаж почерк серийного маньяка. Но в 2014 году разбирательство было остановлено, поскольку полицейские «не смогли установить, стали ли эти люди жертвами каких-либо преступлений».

В 2015 и 2016 годах пропали без вести 50-летний Соруш Махмуди, женатый иранский иммигрант, проживающий на севере Торонто, и 40-летний проститут Дин Лисовик, боровшийся с наркотической зависимостью. В августе 2017 года полиция начала новое расследование после того, как в апреле пропал 44-летний Селим Эссен, студент-философ и бывший наркоман, а в июне исчез 49-летний Эндрю Кинсман.

Встреча с Брюсом

Последний был особенно видим в гей-сообществе Торонто, поэтому его случай оказался наиболее громким в череде исчезновений. Полиция начала более активно искать след, по которому исчезали мужчины.

Именно в календаре Кинсмана было обнаружено, что на день, когда он исчез, у него была запланирована встреча с неким Брюсом. Это совпало с видеозаписью с камер наблюдения в районе, где жил Кинсман, на которой видно, как он садится в красный Dodge Caravan.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция установила, что эта модель фургона принадлежит нескольким владельцам по имени Брюс. Макартур в этот момент оказался в списке подозреваемых.

В течение последующих месяцев полиция вела наблюдение за Макартуром и тайно обыскивала его квартиру по ордеру. Расследование завершилось арестом 18 января 2018 года, когда сотрудники службы наблюдения увидели, как Макартур приводит в свою квартиру другого мужчину.

Полагая, что мужчине угрожает опасность, полиция приняла решение немедленно вмешаться. Войдя в квартиру, они обнаружили мужчину, обозначенного в суде как «Джон», прикованным наручниками к кровати, с черным мешком на голове. Брюс как раз заклеивал ему рот скотчем.

После ареста Макартура в ходе тщательного обыска его дома были обнаружены новые улики, в том числе ювелирные изделия, принадлежавшие жертвам, мешки с волосами некоторых из убитых мужчин. Дальнейшие обыски участков, где Макартур работал ландшафтным дизайнером, привели к обнаружению расчлененных человеческих останков, спрятанных в больших садовых клумбах и в близлежащем овраге на участке по адресу Мэллори Кресент.

Восемь трупов

Первоначально Макартуру были предъявлены обвинения по двум пунктам убийства первой степени, а по мере обнаружения новых улик и останков были добавлены дополнительные обвинения. В январе 2019 года он в конечном итоге признал себя виновным по восьми пунктам убийства первой степени и был приговорен к пожизненному заключению.

Выяснилось, что после убийства своих жертв Макартур совершал извращенные ритуалы, иногда сбривая с них волосы или фотографируя их обнаженные тела в меховых пальто с сигарами. Судья Джон Макмахон в Верховном суде Онтарио заявил, что у него «нет сомнений в том, что Брюс Макартур продолжал бы убивать», и отметил, что Макартур не проявил никаких признаков раскаяния и не сдался властям.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В ходе слушаний были представлены доказательства того, что Макартур хранил вещи своих жертв и их фотографии на своем компьютере. Прокурор сообщил, что шесть из восьми его жертв были замечены на фотографиях, сделанных после их смерти.

Он заявил канадскому суду: «Жертв ставили обнаженными, с сигарами во рту, брили и/или заставляли надевать меховую шубу и шляпу». Он сказал, что тела расчленяли и прятали в больших цветочных горшках в доме, который Макартур использовал для своего бизнеса по ландшафтному дизайну. Несколько жертв были задушены.

