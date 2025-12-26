Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 15:36

Женщина погибла в ДТП с микроавтобусом под Липецком

Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Липецкой области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Женщина погибла, шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Липецкой области, сообщила пресс-служба Минздрава региона в Telegram-канале. Пять раненых госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.

В столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса «Газель» пострадали семь человек. Из них одна молодая женщина погибла, — говорится в сообщении.

Авария произошла утром 26 декабря на 30-м километре трассы Липецк - Данков. Водитель легковой машины не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.

Ранее глава дагестанского села Эрпели Абсамат Ханмагомедов погиб в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, еще один человек пострадал, он находится под наблюдением врачей, и его жизни сейчас ничего не угрожает.

До этого три человека погибли при столкновении трех легковых машин на трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области. Помимо этого, пострадали пять человек, на месте аварии работают спасатели.

