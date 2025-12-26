Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 12:00

Глава российского населенного пункта погиб в ДТП

Глава дагестанского села Эрпели Ханмагомедов погиб в ДТП

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Глава дагестанского села Эрпели Абсамат Ханмагомедов погиб в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации. Еще один человек пострадал. Он находится под наблюдением врачей и его жизни сейчас ничего не угрожает.

С прискорбием сообщаем, что в селе Эрпели произошло серьезное ДТП. Инцидент обернулся трагическими последствиями. Погиб глава села Ханмагомедов Абсамат Абусаламович, еще один человек Калимат Абдулмуталимовна Умарова пострадала, — говорится в сообщении.

Ранее глава Порецкого муниципального округа Евгений Лебедев сообщил, что в результате ДТП в Чувашии погибли два сотрудника местной администрации и водитель. Он выразил соболезнования родственникам погибших, назвав утрату коллег невосполнимой.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что на Сетевой улице в Шушарах бетономешалка сбила 70-летнюю женщину. Пенсионерка, переходившая дорогу по нерегулируемому переходу, скончалась на месте от полученных травм. По данным ведомства, 54-летний водитель грузового автомобиля не заметил ее и совершил наезд.

Дагестан
ДТП
аварии
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фекальный водопад затопил дороги российского города
Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе
В МИД России отреагировали на рождественскую речь Зеленского
Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Telegram перестал работать
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.