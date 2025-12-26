Глава российского населенного пункта погиб в ДТП

Глава дагестанского села Эрпели Абсамат Ханмагомедов погиб в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации. Еще один человек пострадал. Он находится под наблюдением врачей и его жизни сейчас ничего не угрожает.

С прискорбием сообщаем, что в селе Эрпели произошло серьезное ДТП. Инцидент обернулся трагическими последствиями. Погиб глава села Ханмагомедов Абсамат Абусаламович, еще один человек Калимат Абдулмуталимовна Умарова пострадала, — говорится в сообщении.

Ранее глава Порецкого муниципального округа Евгений Лебедев сообщил, что в результате ДТП в Чувашии погибли два сотрудника местной администрации и водитель. Он выразил соболезнования родственникам погибших, назвав утрату коллег невосполнимой.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что на Сетевой улице в Шушарах бетономешалка сбила 70-летнюю женщину. Пенсионерка, переходившая дорогу по нерегулируемому переходу, скончалась на месте от полученных травм. По данным ведомства, 54-летний водитель грузового автомобиля не заметил ее и совершил наезд.