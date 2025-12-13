Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 11:44

Бетономешалка задавила россиянку на зебре

В Санкт-Петербурге бетономешалка насмерть сбила пенсионерку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Бетономешалка сбила 70-летнюю женщину на Сетевой улице в Шушарах в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По данным ведомства, пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 54-летний водитель грузовика не заметил ее и совершил наезд. Там также уточнили, что водитель грузовика неоднократно нарушал правила дорожного движения — только в 2025 году он привлекался к ответственности 11 раз.

До этого в городе Бугуруслан под Оренбургом произошло ДТП, в котором погиб 18-летний парень и еще пять человек пострадали. Как рассказали в полиции, на улице Выездной «Калина» не уступила дорогу «Ниве» при развороте.

Ранее житель Великого Новгорода сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе, пока она переходила дорогу. Травмы, полученные в ДТП, оказались серьезными — 76-летнюю женщину доставили в приемное отделение больницы.

Тем временем появилась информация, что глава городского округа Реутов Филипп Науменко находится в коме после серьезного ДТП. Политик попал в аварию в Нижнем Новгороде. Официальные данные о состоянии чиновника пока не поступали.

