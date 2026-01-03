Атака США на Венесуэлу
03 января 2026 в 21:55

В России зафиксирован сбой в работе одной из популярнейших платформ

Масштабный сбой произошел в работе медийного интернет-портала «Рамблер»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
За последние сутки зафиксировано 415 жалоб россиян на работу медийно-сервисного интернет-портала «Рамблер», следует из данных мониторингового сервиса «Сбой.рф». За час поступило 103 сообщения.

Жалобы на «Рамблер» за последние шесть часов зафиксированы в нескольких регионах России: в Москве (40%), Московской области (9%), Санкт-Петербурге (9%), Новосибирской (5%) и Свердловской (4%) областях.

В основном пользователи обратили внимание на временную недоступность сервера и почты. По данным «Сбой.рф», не поступают письма как с российских адресов, так и с Yahoo и Google.

Ранее масштабный сбой в работе «Рамблера» наблюдался 18 декабря. Количество жалоб достигло 300. Россияне в большинстве случаев жаловались на невозможность зайти в почту. Проблемы испытывали жители Новгородской, Тверской, Мурманской областей и Республики Коми. Причины сбоя неизвестны.

До этого пользователи «Кинопоиска» сообщали о многочисленных ошибках в работе сервиса. За 15 минут 11 декабря поступило 64 жалобы. Проблемы наблюдались в Курганской, Пензенской, Вологодской, Кировской областях и Чувашии.

