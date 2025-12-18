В России лег известный медийный портал

Масштабный сбой наблюдается 18 декабря в работе медийно-сервисного интернет-портала «Рамблер». По данным сайта «Сбой.рф», количество жалоб достигает 300. Сервис DownDetector пишет, что россияне в большинстве случаев жалуются на невозможность зайти в почту.

Проблемы испытывают жители Новгородской, Тверской, Мурманской областей и Республики Коми. Причины сбоя неизвестны.

До этого россияне сообщили о сбое в работе умных колонок «Алиса». На все вопросы гаджет отвечает, что произошла какая-то ошибка и просит задать вопрос позднее.

Ранее пользователи «Кинопоиска» сообщали о многочисленных ошибках в работе сервиса. За 15 минут 11 декабря поступило 64 жалобы. Проблемы наблюдались в Курганской, Пензенской, Вологодской, Кировской областях и Чувашии.

Тем временем президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что в Тюмени уже не работает WhatsApp, Telegram тоже скоро заблокируют. По ее словам, останется МАХ, в котором ее все устраивает. Вяльбе подчеркнула, что лично у нее нет тайн, и ее деятельность прозрачна.