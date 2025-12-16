«Алиса» дала сбой в России Пользователи умных колонок «Алиса» пожаловались на сбой в ее работе

Сбой в работе умных колонок «Алиса» зафиксировали пользователи. По данным «Сбой.рф», на все вопросы гаджет отвечает, что произошла какая-то ошибка. Колонка просит задать вопрос позднее.

Фиксируем проблемы в работе «Яндекс Алиса»! 56 жалоб за последние 15 минут, — говорится в сообщении портала.

В России во вторник, 16 декабря, наблюдались сбои в работе мобильного интернета в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах страны. С проблемами встретились абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota, а также «Билайна».

Ранее пользователи «Кинопоиска» сообщали о многочисленных ошибках в работе сервиса. За 15 минут 11 декабря поступило 64 жалобы. Проблемы наблюдались в Курганской, Пензенской, Вологодской, Кировской областях и Чувашии.

Масштабный сбой в этот же день произошел в работе нейросети DeepSeek. Пользователей беспокоили нарушения в работе сайта и общие помехи в функционале сервиса. 15% обращений пришлось на неисправность мобильного приложения, и еще столько же — на проблемы с оповещениями.