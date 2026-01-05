Психолог дала советы по подготовке к сессии после Нового года

Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 20:11

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При подготовке к экзаменам необходимо сохранять баланс между учебой и отдыхом, рассказала семейный психолог Юлия Юданова в беседе с «Радио 1». Она также посоветовала правильно планировать свое время.

По словам эксперта, следует записывать в ежедневник все билеты, распределяя их по дням недели, и учить по 1–3 билета каждый день. Это поможет учащимся избежать переутомления. Также важно не забывать о регулярных приемах пищи и достаточном сне — не менее 7–8 часов в сутки.

Также не нужно забывать выделять время для отдыха между подготовкой к экзаменам. Не стоит пренебрегать общением с друзьями, занятиями спортом и увлечениями. Любая активность поможет восстановить силы и зарядиться энергией.

Любые активности дадут вам заряд энергии и прилив сил. Главное — сохранять баланс, чередовать учебу с отдыхом. Делиться переживаниями с близкими и не замыкаться в себе, — отметила Юданова.

Ранее сообщалось, что в 2026 году для абитуриентов, поступающих в вузы, подведомственные Минобрнауки, будут увеличены минимальные пороговые баллы ЕГЭ по нескольким предметам. Изменения коснутся физики, информатики, истории, иностранных языков, химии и биологии. Минимальный порог по этим предметам будет повышен, что направлено на повышение качества подготовки будущих студентов.

