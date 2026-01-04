Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 04:33

Школьников предупредили о повышении баллов ЕГЭ по ряду предметов

Скрозникова: минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы в 2026 году повысили

ЕГЭ-2025 ЕГЭ-2025 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Для абитуриентов 2026 года станут выше требования к результатам единого государственного экзамена. Минимальные пороговые баллы для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, увеличены по шести предметам, рассказала ТАСС член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

Изменения коснулись физики, информатики, истории, иностранных языков, химии и биологии. Эти меры направлены на повышение качества подготовки будущих студентов и соответствия их знаний выбранным специальностям.

В 2026/2027 учебном году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, повышены по шести предметам. По физике минимальный порог увеличен с 39 до 41 балла, по информатике — с 44 до 46 баллов, по истории — с 36 до 40 баллов, по иностранным языкам — с 30 до 40 баллов. По химии и биологии минимальные значения выросли с 39 до 40 баллов, — указала Скрозникова.

Депутат подчеркнула, что эти баллы являются лишь нижней границей для участия в приемной кампании и не гарантируют зачисление. По остальным предметам минимальные значения остались прежними.

При этом университеты имеют право устанавливать собственные, более высокие пороги в зависимости от конкурса. Новые правила касаются как бюджетных, так и платных мест.

Ранее сообщалось, что перенос единого государственного экзамена на июнь окажет положительное влияние на подготовку выпускников. Преподаватель онлайн-школы Ольга Федорова отметила, что данный шаг также позволит снизить эмоциональное давление на школьников.

ЕГЭ
повышение
вузы
баллы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самые лучшие постные вареники с капустой — вкуснее обычных! Быстрый рецепт
Захваченного Мадуро и его жену могут разлучить в американской тюрьме
«Это джокер»: на ЗАЭС объяснили важность станции для Украины
«Сцена секса»: Зеленский двусмысленно оговорился о встрече в Париже
В России появится новая должность врача
Безденежье и долги, развод, возвращение в РФ: как живет Никита Пресняков
Мадуро в сопровождении охраны привезли в Нью-Йорк
Трамп признал, какое предвыборное обещание сложнее всего исполнить
Укус собаки во сне: что ждет в реальности — полное толкование
В Финляндии усмотрели странности в захвате Мадуро
«Двойные стандарты»: Каллас уличили в пустой риторике из-за Венесуэлы
Школьников предупредили о повышении баллов ЕГЭ по ряду предметов
Два крупных российских аэропорта прекратили работу
Япония заявила о вероятном ракетном пуске КНДР
«Огребете»: Белый дом представил Трампа на нецензурном постере
Фаза Луны сегодня, 4 января: общаемся, знакомимся, ведем переговоры
В зоне СВО ликвидировали участницу «Правого сектора»
Мадуро доставили в США: что с ним будет дальше, где его будут держать
В Госдуме рассказали, сколько дней продлятся майские праздники в этом году
Пушков увидел скрытый мотив в действиях США в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.