Школьников предупредили о повышении баллов ЕГЭ по ряду предметов Скрозникова: минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы в 2026 году повысили

Для абитуриентов 2026 года станут выше требования к результатам единого государственного экзамена. Минимальные пороговые баллы для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, увеличены по шести предметам, рассказала ТАСС член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

Изменения коснулись физики, информатики, истории, иностранных языков, химии и биологии. Эти меры направлены на повышение качества подготовки будущих студентов и соответствия их знаний выбранным специальностям.

В 2026/2027 учебном году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, повышены по шести предметам. По физике минимальный порог увеличен с 39 до 41 балла, по информатике — с 44 до 46 баллов, по истории — с 36 до 40 баллов, по иностранным языкам — с 30 до 40 баллов. По химии и биологии минимальные значения выросли с 39 до 40 баллов, — указала Скрозникова.

Депутат подчеркнула, что эти баллы являются лишь нижней границей для участия в приемной кампании и не гарантируют зачисление. По остальным предметам минимальные значения остались прежними.

При этом университеты имеют право устанавливать собственные, более высокие пороги в зависимости от конкурса. Новые правила касаются как бюджетных, так и платных мест.

Ранее сообщалось, что перенос единого государственного экзамена на июнь окажет положительное влияние на подготовку выпускников. Преподаватель онлайн-школы Ольга Федорова отметила, что данный шаг также позволит снизить эмоциональное давление на школьников.