12 февраля 2026 в 13:56

Россиянам рассказали, какое влияние окажет новая мера Минпромторга

Readovka.news: повышение НДС скажется на отдельных категориях покупателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Повышение НДС на зарубежные товары скажется на отдельной категории покупателей, сообщает Readovka.news со ссылкой на пресс-службу одного из популярных маркетплейсов. Налог вырастет до 22%.

Сообщается, что доля трансграничных товаров на маркетплейсах составляет около 3-4%, однако повышение налога может стать заметным в некоторых сферах продажи, например, автомобильных запчастей и электроники. По оценкам экспертов, смартфон стоимостью 50 тыс. рублей может подорожать на 12-13 тыс. рублей.

Доля параллельного импорта в совокупном обороте крупных маркетплейсов оценивается в 0,36%. Сейчас товары, которые направляются покупателю напрямую из-за рубежа, реализуются без российского НДС.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов предложил ввести в 2027 году НДС 22% на иностранные товары. Он отметил, что необходимо создать равные условия для отечественных и зарубежных продавцов на маркетплейсах.

