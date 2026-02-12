Россиянам рассказали, какое влияние окажет новая мера Минпромторга

Повышение НДС на зарубежные товары скажется на отдельной категории покупателей, сообщает Readovka.news со ссылкой на пресс-службу одного из популярных маркетплейсов. Налог вырастет до 22%.

Сообщается, что доля трансграничных товаров на маркетплейсах составляет около 3-4%, однако повышение налога может стать заметным в некоторых сферах продажи, например, автомобильных запчастей и электроники. По оценкам экспертов, смартфон стоимостью 50 тыс. рублей может подорожать на 12-13 тыс. рублей.

Доля параллельного импорта в совокупном обороте крупных маркетплейсов оценивается в 0,36%. Сейчас товары, которые направляются покупателю напрямую из-за рубежа, реализуются без российского НДС.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов предложил ввести в 2027 году НДС 22% на иностранные товары. Он отметил, что необходимо создать равные условия для отечественных и зарубежных продавцов на маркетплейсах.