11 февраля 2026 в 13:46

В России предложили ввести НДС 22% на зарубежные товары

Минпромторг РФ предложил ввести в 2027 году НДС 22% на иностранные товары

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Минпромторг РФ предложил ввести в 2027 году НДС 22% на иностранные товары, заявил глава ведомства Антон Алиханов во время выступления в Госдуме. Он отметил, что необходимо создать равные условия для отечественных и зарубежных продавцов на маркетплейсах.

Прорабатываем подходы к установлению более справедливых условий для российских и иностранных продавцов, — сказал Алиханов.

Ранее глава Минпромторга РФ заявил, что ведомство сохранит возможность предоставления скидок на товары за счет маркетплейсов, но только при условии согласия самих продавцов. Таким образом министерство предлагает закрепить необходимость прямого одобрения продавцом любых скидочных акций, инициируемых платформами.

До этого сообщалось, что Министерство экономического развития РФ предлагает закрепить механизм параллельного импорта на постоянной основе. Сейчас режим, разрешающий ввоз товаров без согласия правообладателя, действует временно. В свою очередь Алиханов заявил, что перечень товаров для параллельного ввоза регулярно пересматривается.

