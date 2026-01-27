«Перевести меру в постоянную»: в РФ призвали закрепить параллельный импорт

Министерство экономического развития РФ предлагает закрепить механизм параллельного импорта на постоянной основе, заявил глава ведомства Максим Решетников по итогам стратегической сессии по развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года. Сейчас режим, разрешающий ввоз товаров без согласия правообладателя, действует временно, указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Как пояснил министр, в России временно действует международный режим исчерпания прав интеллектуальной собственности. Он позволяет импортерам ввозить оригинальные товары, не получая разрешения от владельцев брендов.

Эти правила распространяются на ограниченный перечень важных товаров. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную, — отмечено в публикации.

Данная мера способна поддержать потребительский рынок. Окончательное решение будет озвучено после процедуры согласования.

Ранее глава Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что перечень товаров для параллельного ввоза регулярно пересматривается. По словам министра, сокращение по отдельным позициям будет происходить по мере появления на рынке российских аналогов, а также товаров из дружественных стран.