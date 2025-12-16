Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 декабря: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 декабря: где сбои в РФ

Сегодня, 16 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 16 декабря

Мобильный интернет работает нестабильно в десятках регионов, следует из статистики на мониторинговом сайте «Сбой.рф». По словам абонентов, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Лидером по числу жалоб оказался мобильный оператор «МегаФон» со 155 обращениями за сутки. До этого соответствующий показатель составил 205. Сформировалась следующая география: Санкт-Петербург — 47%, Москва — 25%, Чувашия, Ярославская область — по 4%, Ленобласть — 3%, Иркутская, Калужская, Омская области — по 2%, Нижегородская, Смоленская области, Хакасия, Самарская, Мурманская, Ростовская, Новосибирская области, Татарстан, Челябинская область, Хабаровский, Красноярский края — по 1%.

На других операторов также поступают жалобы. В топах регионов оказались Санкт-Петербург, Москва, Иркутская, Тверская, Ленинградская, Оренбургская области.

Почему не работает мобильный интернет 16 декабря

Мобильный интернет, как правило, работает со сбоями или не функционирует вовсе на фоне беспилотной опасности. Пропускную способность Сети намеренно понижают, чтобы лишить БПЛА потенциального канала связи — они могут управляться через базовые станции. Мера призвана обеспечить безопасность населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

Власти российских регионов зачастую предупреждают местных жителей об угрозе атаки беспилотников, а также сопутствующих неудобствах, связанных с мобильным интернетом. Так, утром 16 декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в воздушном пространстве региона объявлена беспилотная опасность. Предупреждение действовало в период с 08:07 до 09:47 мск.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Возможно понижение скорости мобильного интернета», — добавил Дрозденко.

Тем не менее заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Там подчеркнули, что меры отменяются, как только это позволяет оперативная обстановка.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 16 декабря средства ПВО уничтожили более 80 беспилотников ВСУ над территорией страны. 64 дрона сбили в Брянской области, девять — в Калужской, пять — в Смоленской, два над Московским регионом, в том числе один БПЛА, летевший на Москву. Еще два БПЛА ликвидировали над Крымом и один — над Тверской областью.

Какие сайты работают во время отключения интернета

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Возможно ли отключение интернета на Новый год

Александр Дрозденко предупредил жителей, что в преддверии новогодних праздников и во время каникул силовые структуры могут временно ограничивать мобильную связь на территории региона.

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибервмешательства в работу инфраструктуры вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти. Желательно предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, в том числе посредством мессенджера MAX», — сообщил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Читайте также:

Подросток в балаклаве напал на школу: кто пострадал, есть ли погибшие?

Что такое рефинансирование кредита: можно ли снизить долг перед банком

Силы ЕС на Украине, атака дронов на Кубань: новости СВО к утру 16 декабря