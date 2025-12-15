Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 декабря: где сбои в РФ

Сегодня, 15 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят соединение? Будет ли работать интернет в новогодние праздники?

Где в РФ не работает мобильный интернет 15 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 15 декабря, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы и медиафайлы с сайтов и приложений.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 15 декабря поступило от пользователей МТС. Порядка 33% жалоб об отсутствии связи приходятся на Санкт-Петербург, 20% — на Москву, 7% — на Московскую и Ярославскую области, 4% — на Краснодарский край, 3% — на Ленинградскую, Новосибирскую и Саратовскую области, 2% — на Башкирию, Татарстан, Тверскую, Калужскую, Ивановскую, Рязанскую, Владимирскую, Ульяновскую, Мурманскую, Самарскую и Иркутскую области, 1% — на Липецкую область.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 15 декабря

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в оперштабе Краснодарского края.

15 декабря особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, на территории Краснодарского края, Ульяновской, Воронежской, Самарской и Орловской областей. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 130 украинских беспилотников над российскими регионами.

В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, заявили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — уточнили в ведомстве.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Будет ли работать мобильный интернет в Новый год

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил жителей, что в преддверии новогодних праздников и во время каникул силовые структуры могут временно ограничивать мобильную связь на территории региона.

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибервмешательства в работу инфраструктуры вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти. Желательно предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, в том числе посредством мессенджера MAX», — сообщил он.

При этом в периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

