Магнитные бури сегодня, 15 декабря: что завтра, эмоциональные перегрузки

Сегодня, 15 декабря, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 15 и 16 декабря

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 15 декабря, составляет всего 12%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 12%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойной магнитосферы — 63%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — пояснили ученые.

По информации портала my-calend, сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе. За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний», — говорится в публикации.

Ученые ИКИ РАН добавили, что завтра, 16 декабря, на Земле магнитных бурь не прогнозируется.

Как помочь организму справиться с магнитной бурей, что советуют врачи

Врач-терапевт Искандар Хасанов советует во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами, а при недомогании принять контрастный душ и выпить кофе.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — рекомендует медик.

Врач-терапевт Андрей Звонков уверен, что многие люди просто не замечают серьезные возмущения, которые происходят с магнитосферой Земли, потому что в организме существуют компенсаторные механизмы, помогающие приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Он также посоветовал больше дышать свежим воздухом.

«Например, можно выпить лекарство, которое уменьшает артериальное давление. Если же давление, наоборот, низкое, необходимо что-нибудь съесть, потому что еда повышает артериальное давление. Какие-то радикальные средства, в том числе кофе, для повышения давления использовать не стоит. Лучше выбрать физиологичный способ, например выйти на прогулку», — сказал Звонков.

