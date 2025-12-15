Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 10:52

Магнитные бури сегодня, 15 декабря: что завтра, эмоциональные перегрузки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 15 декабря, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 15 и 16 декабря

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 15 декабря, составляет всего 12%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 12%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойной магнитосферы — 63%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — пояснили ученые.

По информации портала my-calend, сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе. За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний», — говорится в публикации.

Ученые ИКИ РАН добавили, что завтра, 16 декабря, на Земле магнитных бурь не прогнозируется.

Как помочь организму справиться с магнитной бурей, что советуют врачи

Врач-терапевт Искандар Хасанов советует во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами, а при недомогании принять контрастный душ и выпить кофе.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — рекомендует медик.

Врач-терапевт Андрей Звонков уверен, что многие люди просто не замечают серьезные возмущения, которые происходят с магнитосферой Земли, потому что в организме существуют компенсаторные механизмы, помогающие приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Он также посоветовал больше дышать свежим воздухом.

«Например, можно выпить лекарство, которое уменьшает артериальное давление. Если же давление, наоборот, низкое, необходимо что-нибудь съесть, потому что еда повышает артериальное давление. Какие-то радикальные средства, в том числе кофе, для повышения давления использовать не стоит. Лучше выбрать физиологичный способ, например выйти на прогулку», — сказал Звонков.

Читайте также:

Трескучий мороз и холодрыга до -18? Погода в Москве в феврале: чего ждать

Сквозной ветер и тепло до +9? Погода в Москве в середине недели: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 15 декабря: ждать ли снегопада и холода

магнитные бури
новости
прогнозы
здоровье
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда откроют новый «мост-гигант» через Обь
Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за Эпштейна
Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США
Юрист назвал три шага, чтобы не стать жертвой мошенников по схеме Долиной
В Чехии сформировали новое правительство
Шведскую принцессу заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном
Академгородок в российском регионе остался без отопления
В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России
Россиянам раскрыли, чьими документами прикрываются мошенники
Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного
Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры
Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге
Васильев назвал главные трудности российских лыжников на Кубке мира
В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва
Четверо детей попали в больницу, надышавшись парами хлора в бассейне
В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения школьника на учителя
Полиция установила причину нападения подростка на учительницу в Петербурге
В российском городе пропали свет и горячая вода после атаки БПЛА
Спасатели откачали пса, который надышался дымом на пожаре
Адвокат раскрыла необычную просьбу Долиной при продаже квартиры
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.