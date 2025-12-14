Сквозной ветер и тепло до +9? Погода в Москве в середине недели: чего ждать

В середине недели в Москву придет волна потепления, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 17 и 18 декабря, ждать ли сквозного ветра и тепла до +9 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине недели

По словам Романа Вильфанда, со среды воздушные массы в Московский регион начнут перемещаться с запада, с Атлантического океана, что приведет к потеплению.

«Похолодание, которое началось в пятницу, связано с тем, что Москва находится в тылу мощного циклона, и по его западной периферии происходит перемещение воздушных масс с севера. Это и обусловливает такую низкую температуру. Но постепенно со стороны Западной Европы к России приближается очередной циклон, и уже во вторник днем Москва окажется на восточной периферии этого циклона, температура существенно изменится. Ночью температура около 0 градусов, днем небольшие положительные значения, небольшие осадки в виде снега и дождя. Образовавшийся снежный покров сойдет, и до конца недели формирование нового не прогнозируется», — рассказал он в разговоре с «Интерфаксом».

По данным метеоцентров, 17 декабря в Москве температурный фон станет значительно мягче по сравнению с началом недели. Ночью столбики термометров покажут от +2 до +3 градусов, а днем воздух прогреется до +4 градусов. Ветер будет западным, умеренной силы, со скоростью 3–8 м/с. Сильных осадков не прогнозируется. Атмосферное давление будет стабильным и составит около 752–754 миллиметров ртутного столба.

В четверг, 18 декабря, погода в столице изменится. Небо будет облачным, а днем ожидаются небольшие осадки. Ночные температуры составят от -3 до +2 градусов, дневные — от -2 до +4 градусов. Ветер останется западным, скоростью 3–8 м/с.

Таким образом, в российской столице в середине недели сквозных ветров и тепла до +9 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине недели

По информации метеорологических сервисов, в среду, 17 декабря, в Санкт-Петербурге прогнозируется пасмурная и относительно теплая погода. Дневная температура составит около +4 градусов. Небо будет затянуто облаками, а осадки, вероятнее всего, будут присутствовать в виде небольшого дождя в течение большей части суток. Ветер ожидается юго-западный, умеренный, скоростью 3–4 м/с, а атмосферное давление стабильное — около 760 миллиметров ртутного столба. Погода будет зависеть от траектории движения циклона, несущего тепло и влагу.

Четверг, 18 декабря, согласно прогнозам, сохранит схожие условия с высокой вероятностью осадков. Погода указывает на облачную погоду с дождем и температурой воздуха днем также на уровне +4 градусов. Ветер сохранит юго-западное направление, а атмосферное давление останется в пределах нормы.

