Погода в Москве в понедельник, 15 декабря: ждать ли снегопада и холода

В Москве и Московской области завтра, 15 декабря, ожидаются заморозки до -11 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 15 декабря

В Москве завтра, 15 декабря, ожидаются небольшие осадки в виде снега.

«15 декабря будет облачная с прояснениями погода. Ночью в Москве преимущественно без осадков, по области местами небольшой снег. Температура в Москве ночью — от -9 до -11 градусов, по области — от -8 до -13 градусов. Ветер северо-западный и западный, 3-8 м/с. Днем местами небольшой снег. Температура днем в Москве — от -4 до -6 градусов, по области — от -4 до -9 градусов. Ветер юго-западный и южный, 3-8 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в начале недели в российской столице будет стоять морозная погода.

«Воскресенье и понедельник поочередно будут забирать себе морозное лидерство нынешней зимы. Завтра в столице ночью — от -6 до -8 градусов, по области — до -11 градусов, в ночь на понедельник — от -9 до -11 градусов и по области — от -8 до -13 градусов соответственно. Днем же температурные показатели составят от -5 до -7 градусов, что на 2–3 градуса ниже климатической нормы середины декабря. Ну а во вторник столбики термометров устремятся в зону оттепелей, и понедельник останется во главе списка самых холодных дней с начала зимы как минимум до середины третьей декады декабря», — заявил синоптик.

По данным метеорологических центров, 15 декабря начнется с крепкого утреннего мороза. Небо будет малооблачным, а ветер — очень слабым, западным, что усилит ощущение холода. В течение дня воздух постепенно прогреется, однако потепление будет незначительным. Дневной максимум составит около -5 градусов. Облачность усилится до облачной, но осадков не ожидается. Ветер останется легким и поменяет направление на юго-восточное. К вечеру вновь начнется похолодание и столбики термометров опустятся до -7 градусов. Атмосферное давление будет стабильно высоким, около 748–750 миллиметров ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 15 декабря

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 декабря в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде снега и мороси.

«15 декабря будет облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный снег, днем временами небольшой мокрый снег, морось. Днем местами туман, гололед. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью — от -5 до -7 градусов, местами до -10 градусов. Температура воздуха днем — от -1 до +1 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что в понедельник погодные условия будут резко меняться.

«В понедельник характер погоды полностью меняется, это будет переходный день к дальнейшему потеплению. Уже ночью к нам приблизится атмосферный фронт, пойдет снег. Ночь останется еще морозной с температурой от -5 до -7 градусов, но днем начнется медленное повышение температуры, и к вечеру она дойдет до 0 градусов. В связи с этим осадки перейдут днем в мокрую фазу, даже местами гололед непродолжительно может быть. Со вторника потеплеет, температура снова достигнет +4 градусов, а осадки будут опять в виде дождя», — отметил метеоролог.

