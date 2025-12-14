Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 декабря: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 декабря: где сбои в России

Сегодня, 14 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят соединение? Будет ли работать интернет в новогодние праздники?

Где в РФ не работает мобильный интернет 14 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 14 декабря, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы с сайтов и приложений.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 14 декабря поступило от пользователей МТС. Порядка 37% жалоб об отсутствии связи приходится на Санкт-Петербург, 21% — на Москву, 9% — на Свердловскую область, 5% — на Ленинградскую область, 3% — на Московскую область, 2% — на Краснодарский и Пермский края, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюмень, Иркутскую, Ростовскую, Самарскую, Кировскую, Волгоградскую, Пензенскую, Волгоградскую, Омскую и Амурскую области, 1% — на Воронежскую и Саратовскую области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 14 декабря

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Ограничение интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть: отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области.

14 декабря особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников объявлялся, в частности, на территории Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ярославской, Ленинградской и Воронежской областей. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО был уничтожен 141 украинский беспилотник над российскими регионами.

В интересах безопасности заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — уточнили в ведомстве.

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Будет ли работать мобильный интернет в Новый год

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил жителей, что в преддверии новогодних праздников и во время каникул силовые структуры могут замедлять интернет-ресурсы и временно ограничивать мобильную связь на территории региона.

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибервмешательства в работу инфраструктуры вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти. Желательно предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, в том числе посредством мессенджера MAX», — сообщил он.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 14 декабря: что завтра, головные боли, тошнота

Слабый снегопад и тепло до +3? Погода в Москве в новогоднюю ночь: что ждать

Юбилей, слова о здоровье, жалость к Пугачевой: как живет Светлана Дружинина