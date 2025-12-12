Жителям Ленобласти посоветовали искать способы связи перед Новым годом

Силовые структуры могут замедлять интернет-ресурсы и временно ограничивать мобильную связь на территории Ленинградской области в преддверии новогодних праздников и во время каникул, заявил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Он посоветовал заранее позаботиться о методах связи с близкими. По словам губернатора, вводимые ограничения — это вынужденная мера.

Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибер-вмешательства в работу инфраструктуры, вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти. Желательно предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, в том числе, посредством мессенджера Max, — написал губернатор.

Ранее в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга заявили, что в городе могут быть перебои в работе мобильного интернета. Там отметили, что меры вводятся в целях безопасности во время угрозы атаки беспилотников.

До этого Минцифры расширило список российских цифровых платформ, которые останутся доступны пользователям даже в условиях ограничений мобильного интернета. В обновленный перечень вошли сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», СМИ «Известия», ТАСС, сервис поиска недвижимости «Домклик» и другие.