Власти российского города предупредили о возможных перебоях интернета

В Петербурге могут быть перебои в работе мобильного интернета, сообщил комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга. Отмечается, что они вызваны угрозой БПЛА.

На территории Санкт-Петербурга была объявлена угроза БПЛА, в связи с чем возможны перебои в работе мобильного интернета. На данный момент опасность, по информации РСЧС МЧС, уже отменена, однако перебои с интернетом могут еще некоторое время сохраняться, — говорится в сообщении.

Ранее у оператора связи Tele2 произошел масштабный сбой. За час поступило более сотни жалоб. Больше всего обращений поступило из Москвы и некоторых других регионов. Пользователи жаловались на отсутствие мобильного интернета, в том числе на проблемы с доступом к сайтам из белого списка.

Оператор уже столкнулся со сбоем 2 декабря. О проблемах чаще всего сообщали жители Архангельской (30%) и Ленинградской (30%) областей. Реже — из Саратовской области (12%) и Санкт-Петербурга (11%). Некоторые клиенты утверждали, что не работают исключительно зарубежные сервисы. Кроме того, нестабильно работал МТС.