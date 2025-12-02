День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 09:43

Масштабный сбой зафиксирован в работе крупного оператора связи

Tele2 столкнулся с масштабным сбоем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Оператор связи Tele2 утром 2 декабря столкнулся с масштабным сбоем, следует из данных сервиса Downdetector. Пользователи жалуются на отсутствие мобильного интернета. О проблемах чаще всего сообщают жители Архангельской области (30%) и Ленинградской (30%). Реже — от Саратовской области (12%) и Санкт-Петербурга (11%).

Жалобы о сбоях преимущественно поступают от пользователей устройств на Windows (50%), тогда как iOS и Android дают по 25% обращений каждая. Некоторые утверждают, что не работают исключительно зарубежные сервисы. К примеру, как уточняется, есть доступ к приложениям компании «Яндекс».

Сбой также зафиксирован в работе МТС. Большинство жалоб касается общего сбоя (90%), тогда как на проблемы мобильного приложения приходится 6%, а на сбои сервиса и сайта — по 1%. Чаще всего о проблемах с оператором связи сообщают жители Сахалинской области, Ямало-Ненецкого округа, Мурманской области, Санкт-Петербурга и Астраханской области.

Российский онлайн-сервис Rutube столкнулся с масштабным сбоем вечером 26 ноября. Пользователи сообщали, что у них не прогружался сайт. Некоторые не могли посмотреть видео, а другие утверждали, что слышат аудиодорожку, но при этом экран остается черным.

сбои
сотовые операторы
связь
интернет
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Важный день для мира»: российский переговорщик оценил визит Уиткоффа
3 декабря — День Неизвестного Солдата: память без имени
На Западе раскрыли, что может произойти с Зеленским в Ирландии
Стало известно, чем завершилось дело о детских останках в чемоданах
Девочка искупалась в бассейне и заразилась грибком половых органов
Юрист объяснил, можно ли публиковать фото сотрудников с корпоратива
Россияне попались на махинациях с арендой на популярном курорте
Россиянам раскрыли способ вовлечения детей в мошеннические схемы
В Кузбассе разоблачили опасную подделку экспертизы самосвалов-гигантов
Психолог объяснила, почему некоторые автомобилисты часто меняют машины
Девушка вышла замуж за убитого жениха
Депутат ответил, кто помог ВСУ атаковать российский танкер у берегов Турции
Удары по Украине сегодня, 2 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
ВСУ ударили по мирным жителям и домам на Кубани
Российских футболистов внесли в базу «Миротворца»
В Госдуме предупредили о росте популярности новой мошеннической схемы
Назван главный артист десятилетия в России
В США оценили возможность вернуть России замороженные активы
В Турции задержали больше 100 связанных с запрещенной организацией человек
«По хатам лазили»: пленный украинский боец рассказал о мародерстве в ВСУ
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.