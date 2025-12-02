Масштабный сбой зафиксирован в работе крупного оператора связи

Оператор связи Tele2 утром 2 декабря столкнулся с масштабным сбоем, следует из данных сервиса Downdetector. Пользователи жалуются на отсутствие мобильного интернета. О проблемах чаще всего сообщают жители Архангельской области (30%) и Ленинградской (30%). Реже — от Саратовской области (12%) и Санкт-Петербурга (11%).

Жалобы о сбоях преимущественно поступают от пользователей устройств на Windows (50%), тогда как iOS и Android дают по 25% обращений каждая. Некоторые утверждают, что не работают исключительно зарубежные сервисы. К примеру, как уточняется, есть доступ к приложениям компании «Яндекс».

Сбой также зафиксирован в работе МТС. Большинство жалоб касается общего сбоя (90%), тогда как на проблемы мобильного приложения приходится 6%, а на сбои сервиса и сайта — по 1%. Чаще всего о проблемах с оператором связи сообщают жители Сахалинской области, Ямало-Ненецкого округа, Мурманской области, Санкт-Петербурга и Астраханской области.

Российский онлайн-сервис Rutube столкнулся с масштабным сбоем вечером 26 ноября. Пользователи сообщали, что у них не прогружался сайт. Некоторые не могли посмотреть видео, а другие утверждали, что слышат аудиодорожку, но при этом экран остается черным.