Российский онлайн-сервис Rutube столкнулся с масштабным сбоем вечером 26 ноября, следует из данных Downdetector. Пользователи сообщили, что у них не прогружается сайт. Некоторые не могут посмотреть видео, а другие утверждают, что слышат аудиодорожку, но при этом экран остается черным.

Со сбоем в работе Rutube столкнулись пользователи iOS (38,5%), Windows (30,8%) и Android (30,8%). На проблемы с сервисом пожаловались жители Кировской и Ульяновской областей (по 15%), Удмуртии и Тульской области (по 12%), а также Оренбургской области (9%).

Утром 26 ноября на сбой пожаловались пользователи мессенджера WhatsApp в России. Больше всего сообщений о неполадках поступало от жителей Новосибирской области (25%), затем идут Москва (13%), Приморский край (10%) и Свердловская область (8%).

До этого крупный провайдер безопасности Cloudflare столкнулся с масштабным сбоем в своих сервисах. Тысячи интернет-ресурсов испытали проблемы с работой. Пользователи сталкивались с несколькими серьезными проблемами: они не могли загрузить веб-сайты, а также не могли получить доступ к серверам.