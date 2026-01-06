Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 07:50

Косачев счел интересной реакцию ЕС на заявление США о Западном полушарии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Реакция бывших колониальных держав Европы на заявление Госдепа США о том, что Западное полушарие выступает зоной интересов Вашингтона, любопытна, заявил в своем Telegram-канале российский сенатор Константин Косачев. В связи с этим он призвал последить за комментариями на сайтах министерств иностранных дел Великобритании, Испании, Португалии, Франции, Германии и Италии.

Помимо кричащего противоречия со всеми возможными и невозможными нормами и правилами, возникает вопрос: а как к этому отнесутся бывшие колониальные державы из Европы, на языках которых говорит подавляющее большинство государств Западного полушария? Любопытно будет последить <…>. Или язык не повернется?задался он вопросом.

Ранее Госдеп США в ультимативной форме заявил о своих правах на Западное полушарие. Ведомство опубликовало черно-белое фото президента страны Дональда Трампа с провокационной подписью: «Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности».

Как передают СМИ, Трамп не собирается останавливаться после ударов Соединенных Штатов по Венесуэле. По словам хозяина Белого дома, в ближайшее время военные действия могут начаться в Мексике, Колумбии и на Кубе. Американцы хотят помочь населению этих стран, объяснил свое решение Трамп.

