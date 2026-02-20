Мирный житель стал жертвой удара дронов ВСУ под Белгородом Гладков: мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на село Почаево под Белгородом

Мирный житель погиб, еще пять человек, включая бойца спецподразделения «Орлан», пострадали в результате ударов украинских дронов по двум приграничным округам Белгородской области. Атакам подверглись гражданские объекты и автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Почаево Грайворонского округа беспилотник атаковал территорию предприятия. От полученных ранений мужчина скончался на месте, — написал политик.

В Грайворонском городском округе беспилотник атаковал территорию предприятия в селе Почаево. От полученных ран мужчина скончался на месте. Второй дрон в этом же населенном пункте ранил трех человек: двоих мужчин и женщину. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их доставили в местную больницу. После оказания помощи двое пострадавших направлены в горбольницу № 2 Белгорода, третий продолжит лечение амбулаторно.

В Шебекинском округе под удар попали военнослужащие и гражданское лицо. В селе Графовка при выполнении задач ранение получил боец «Орлана». Еще один дрон атаковал автомобиль, ранив мужчину. Обоих доставили в Шебекинскую ЦРБ.

Водителю, пострадавшему от удара по машине, диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. После оказания первой помощи его переведут в областную клиническую больницу. Таким образом, за сутки в результате атак ВСУ в регионе погиб один человек и пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что часть Белгорода осталась без теплоснабжения в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, удар был нанесен вечером 18 февраля, в результате обстрела повреждены объекты энергетики.