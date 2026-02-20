Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 22:09

Мирный житель стал жертвой удара дронов ВСУ под Белгородом

Гладков: мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на село Почаево под Белгородом

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Мирный житель погиб, еще пять человек, включая бойца спецподразделения «Орлан», пострадали в результате ударов украинских дронов по двум приграничным округам Белгородской области. Атакам подверглись гражданские объекты и автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Почаево Грайворонского округа беспилотник атаковал территорию предприятия. От полученных ранений мужчина скончался на месте, написал политик.

В Грайворонском городском округе беспилотник атаковал территорию предприятия в селе Почаево. От полученных ран мужчина скончался на месте. Второй дрон в этом же населенном пункте ранил трех человек: двоих мужчин и женщину. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их доставили в местную больницу. После оказания помощи двое пострадавших направлены в горбольницу № 2 Белгорода, третий продолжит лечение амбулаторно.

В Шебекинском округе под удар попали военнослужащие и гражданское лицо. В селе Графовка при выполнении задач ранение получил боец «Орлана». Еще один дрон атаковал автомобиль, ранив мужчину. Обоих доставили в Шебекинскую ЦРБ.

Водителю, пострадавшему от удара по машине, диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. После оказания первой помощи его переведут в областную клиническую больницу. Таким образом, за сутки в результате атак ВСУ в регионе погиб один человек и пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что часть Белгорода осталась без теплоснабжения в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, удар был нанесен вечером 18 февраля, в результате обстрела повреждены объекты энергетики.

Вячеслав Гладков
дроны
ВСУ
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блогер Варламов оказался в японской полиции после ДТП
Обломки украинского БПЛА рухнули возле ТЦ «Меридиан» в Краснодаре
Венгрия раскрыла, когда разблокирует кредит Украине
Захарова объяснила логику Запада при выборе Зеленского
Трамп высказался о будущей судьбе американских пошлин
Мирный житель стал жертвой удара дронов ВСУ под Белгородом
Появились подробности смерти актера из «Глухаря»
Стало известно о звонке Байдена Путину из-за Украины
Чехия объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады
SHOT сообщил о взрывах над Краснодаром и Анапой
Европейская страна заблокировала одобренный ЕС кредит Украине
В МВД раскрыли жуткую правду о популярных сервисах Telegram
«Русский Курт Кобейн»: Киркоров отреагировал на смерть фронтмена Shortparis
Легендарная итальянская фигуристка рассмешила Аделию Петросян на льду
Умер актер из «Глухаря»
Директора нижегородского института арестовали за прогулы
Трамп гневно отреагировал на решение Верховного суда по пошлинам
Голодные медведи ворвались в ресторан и попали на видео
Появились подробности о загадочной смерти 21-летнего студента УрФУ
«Поросята на галерах»: бизнесмену в Ярославле не дали замучить мини-пигов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.