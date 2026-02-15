Проходящая в Мюнхене конференция по безопасности оказалась абсолютно бессмысленной, заявил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале. По его мнению, съезд стал собранием тех, кто желает продолжения конфликта на Украине.

Мюнхенская конференция по безопасности в этом году оказалась абсолютно бессмысленной. Или точнее — лишенной какой-либо добавленной стоимости. Получился не более чем междусобойчик «коалиции желающих» войны. Что характерно — в Германии, в стране невыученных уроков, — написал Косачев.

По словам сенатора, европейские участники конференции говорили исключительно о том, как вооружаться и становиться самостоятельной силой, готовясь к вооруженному конфликту с Россией. Косачев отметил, что у него сложилось полное ощущение, будто это противостояние уже вписано в их планы. Политик назвал ситуацию тревожной, подчеркнув, что «партия войны» победила в Европе всех, включая здравый смысл и инстинкт самосохранения.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек собрались в центре Мюнхена на акции протеста против проведения конференции по безопасности и военной помощи Украине. Демонстранты требовали мира и прекращения гонки вооружений, раскритиковав планы размещения американских ракет в Германии.