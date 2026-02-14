Тысячи человек вышли на митинг на фоне Мюнхенской конференции

Тысячи человек вышли на митинг на фоне Мюнхенской конференции Митинг против поставок оружия Украине объединил в Мюнхене две тысячи человек

Несколько тысяч человек собрались в центре Мюнхена на акции протеста против проведения конференции по безопасности и военной помощи Украине. Демонстранты требовали мира и прекращения гонки вооружений, раскритиковав планы размещения американских ракет в Германии, пишет ТАСС.

Шествие прошло от площади Карлсплац до ратуши на Мариенплац. По оценке полиции, только в марше участвовало около двух тысяч человек.

У ратуши протестующие установили сцену с лозунгом «Остановим безумие подготовки к войне». Участники несли плакаты: «Наши дети и внуки — не для ваших войн», «Быть способными к миру, а не к войне», «Нет американским ракетам в Германии».

Вторая акция прошла на площади Одеонсплац. Протестующие требовали мирного урегулирования конфликтов и выступали против милитаризации.

Моему ребенку точно вообще не нужна воинская повинность, — кричали митингующие.

Жители Германии, по их словам, вновь вышли на улицы, чтобы заявить: безопасности можно добиться не оружием, а дипломатией. Мюнхенская конференция проходит на фоне растущего общественного недовольства курсом властей.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ не встречали президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Мюнхена перед началом. У трапа самолета были лишь сотрудники посольства страны. По мнению ряда экспертов, это говорит об игнорировании политика со стороны властей.