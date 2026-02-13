Власти Германии проигнорировали Зеленского в одном вопросе Власти ФРГ не встретили Зеленского по прилету в Мюнхен

Власти ФРГ не встречали президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Мюнхена, следует из сообщения в Х украинского посла в Берлине Алексея Макеева. У трапа самолета были лишь сотрудники посольства страны.

В публикации указано, что кроме Макеева Зеленского ждали, предположительно, военный атташе и прочие сотрудники украинского посольства. Представители руководства Германии так не были замечены.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что интервью Зеленского французскому телеканалу France 2 вызвало сильное раздражение у европейских дипломатов. По его мнению, украинский президент допустил в эфире много лишних высказываний, и теперь ЕС может «отомстить» Киеву, сократив поддержку.

До этого в интервью France 2 Зеленский пояснил, что с февраля 2022 года Украина якобы потеряла 55 тыс. военнослужащих убитыми, а значительное число числятся пропавшими без вести. Эти данные резко контрастируют с оценками российских властей. Глава МИД РФ Сергей Лавров в декабре заявлял, что потери ВСУ давно превысили миллион человек,