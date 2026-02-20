Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 22:55

МЭР выступило с официальным заявлением после гибели туристов на Байкале

В Минэкономразвития РФ выразили соболезнования после гибели туристов на Байкале

Лед на озере Байкал Лед на озере Байкал Фото: Shutterstock/FOTODOM
Министерство экономического развития РФ выразило соболезнования после трагической гибели группы иностранных туристов на озере Байкал. Пресс-служба ведомства сообщила, что будет проведено детальное расследование инцидента.

Федеральными службами и региональными ведомствами принимаются все необходимые меры по расследованию происшествия и недопущению подобных событий, говорится в заявлении.

Ранее сегодня, 20 февраля, группа китайских туристов направлялась на экскурсию к мысу Три Брата, однако по пути следования водитель автомобиля не разглядел трещину на поверхности, вследствие чего машина провалилась под лед. Согласно предварительной информации, спастись удалось лишь одному человеку из группы.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о происшествии на озере Байкал. Как говорится на сайте ведомства, поручение адресовано и. о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Ямалиеву.

По информации Ассоциации туроператоров России, группа туристов из Китая отправилась на озеро Байкал по частной договоренности с одним из местных жителей, минуя официальные туристические компании. Во время этой самодеятельной экскурсии толщина льда на водоеме не соответствовала безопасным нормам.

