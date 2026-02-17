Зимняя Олимпиада — 2026
Электроника и косметика станут невозвратными товарами на маркетплейсах

В России могут ограничить возврат товаров на маркетплейсах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В России может быть введен запрет на возврат некоторых товаров после их получения покупателем, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Речь идет об электронике, парфюмерии и косметике.

Отказаться от таких товаров или вернуть их можно будет только при доставке — после приема заказа это станет невозможным. У продавцов также появится право требовать с покупателя компенсации за обратную доставку качественного товара, если потребитель все же решит отказаться от покупки.

До этого стало известно, что Госдума намерена обложить НДС импортную продукцию, которая продается на цифровых платформах. В настоящее время товары для личного пользования стоимостью до €200 (18,2 тыс. рублей) и весом до 31 кг ввозятся в ЕАЭС без пошлин и налогов. Это предложение направлено на создание равных условий для российских и зарубежных продавцов на маркетплейсах.

Тем временем аналитики предупредили, что период программ с «щедрым кешбэком» за покупки в России может скоро закончиться. По их словам, 2026 год, вероятно, станет поворотным для индустрии лояльности, в том числе из-за изменившихся экономических реалий.

