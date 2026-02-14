Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 10:10

Аналитики объявили об окончании эпохи «щедрого кешбэка» в России

РБК: эпоха больших кешбэков в России подошла к концу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Период программ с «щедрым кешбэком» за покупки в России может скоро закончиться, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков компании Frank RG. По их словам, 2026 год, вероятно, станет поворотным для индустрии лояльности, в том числе из-за изменившихся экономических реалий.

На протяжении последних нескольких лет объемы вознаграждений, которые кредитные организации возвращали клиентам, активно росли. Так, если в 2019 году банки вернули клиентам в виде бонусов и рублей 99 млрд, то к 2021 году показатель составил порядка 141 млрд рублей, отметили эксперты. Спустя три года возврат части средств за совершенную покупку вырос более чем в полтора раза и в 2024-м достиг 392 млрд рублей. Однако тенденция в ближайшее время изменится и на место «щедрого кешбэка» придут другие, возможно, более выгодные программы лояльности.

Ранее сообщалось, что мошенники начали заманивать жертв, предлагая возврат средств за покупки на крупных маркетплейсах. Пользователи получают СМС-рассылку с обещанием кешбэка в 15%, в которой содержится ссылка на фишинговый сайт.

кешбэк
Россия
экономика
покупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван ущерб в деле о хищении у «Калашникова»
Испанский беженец рассказал о непреодолимой тяге европейцев к России
«Косить бесполезно»: биолог раскрыла главную опасность клена и борщевика
Британия и страны ЕС обсудили стратегию в отношении «теневого флота»
Роспотребнадзор устранил «онлайн-угрозу» здоровью россиян
Два тела нашли в тульской квартире
«Герани» выключили свет в Николаеве: удары по Украине 14 февраля
Россиян начали вынуждать отказываться от гражданства ради выживания
Эксперт раскрыл, почему школа не может требовать деньги с родителей
В Госдуме назвали роль Киева в переговорах о мирном урегулировании
«Бесполезно надеяться»: на Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского
Названы регионы России, куда на следующей неделе придет потепление
Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией, Мадуро и мигрантами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 февраля: где сбои в РФ
Названа причина взрывного роста цена на капибар в России
Победителя «Танцев со звездами» выпустили из СИЗО
В Госдуме заинтересовались влиянием видеоигр на детей
Медики сами оказались в больнице после страшного ДТП
Командир отряда «Ахмата» Аид сообщил о мощном русском подполье на Украине
Подсчитана стоимость порции блинов на семью из четырех человек
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.