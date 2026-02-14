Аналитики объявили об окончании эпохи «щедрого кешбэка» в России

Период программ с «щедрым кешбэком» за покупки в России может скоро закончиться, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков компании Frank RG. По их словам, 2026 год, вероятно, станет поворотным для индустрии лояльности, в том числе из-за изменившихся экономических реалий.

На протяжении последних нескольких лет объемы вознаграждений, которые кредитные организации возвращали клиентам, активно росли. Так, если в 2019 году банки вернули клиентам в виде бонусов и рублей 99 млрд, то к 2021 году показатель составил порядка 141 млрд рублей, отметили эксперты. Спустя три года возврат части средств за совершенную покупку вырос более чем в полтора раза и в 2024-м достиг 392 млрд рублей. Однако тенденция в ближайшее время изменится и на место «щедрого кешбэка» придут другие, возможно, более выгодные программы лояльности.

Ранее сообщалось, что мошенники начали заманивать жертв, предлагая возврат средств за покупки на крупных маркетплейсах. Пользователи получают СМС-рассылку с обещанием кешбэка в 15%, в которой содержится ссылка на фишинговый сайт.