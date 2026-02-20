Обломки украинского БПЛА рухнули возле ТЦ «Меридиан» в Краснодаре Оперштаб Кубани сообщил о повреждении газовой трубы при атаке БПЛА на Краснодар

В Краснодаре и Северском районе ликвидируют последствия падения обломков беспилотников, сообщил Telegram-канал «Оперштаб — Краснодарский край». В краевом центре фрагменты дрона повредили частные жилые дома и газовую трубу, есть пострадавший.

ЧП произошло в районе улицы Новороссийской в промзоне около гаражного кооператива, неподалеку от ТЦ «Меридиан». В близлежащих домах взрывной волной выбило несколько окон, также повреждения получили восемь автомобилей и газовая труба. На месте падения обломков возник пожар, который оперативно потушили.

Пострадавшему (порезы от осколков стекла) на месте оказали первую помощь, — говорится в публикации.

В поселке Ильский Северского района обломками БПЛА повредило три частных дома, однако жертв удалось избежать. Кроме того, в районе пострадала высоковольтная линия электропередачи, что привело к временным перебоям с электричеством в поселке Ильский и станице Дербентской. Восстановлением энергоснабжения занимаются аварийные бригады.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что часть Белгорода осталась без теплоснабжения в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, удар был нанесен вечером 18 февраля, в результате обстрела повреждены объекты энергетики.