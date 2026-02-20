Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 22:21

Трамп высказался о будущей судьбе американских пошлин

Трамп решил ввести дополнительную глобальную пошлину в 10%

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Решение Верховного суда, признавшего незаконным введение американских импортных пошлин, не отменяет сами торговые барьеры, заявил президент США Дональд Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме. Он подтвердил намерение ввести десятипроцентный сбор на весь импорт и сохранить ряд других тарифов.

Верховный суд не отменял пошлины. Они лишь признали недействительным конкретное использование пошлин по закону о чрезвычайных экономических полномочиях, в основном связанное с получением сборов, — заявил Трамп.

Американский лидер раскритиковал решение судей, назвав его позорным. Однако он подчеркнул, что у него готов альтернативный план по защите экономических интересов страны.

Белый дом намерен продолжать протекционистскую политику. Ожидается, что новый пакет мер будет запущен в обход оспоренной нормы закона, чтобы удержать контроль над внешнеторговым курсом страны.

Ранее Reuters со ссылкой на Верховный суд США отметило, что Трамп не имел законных оснований вводить импортные пошлины, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. В решении инстанции указано, что данный нормативный акт не наделяет главу государства такими полномочиями.

Дональд Трамп
Верховный суд
пошлины
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блогер Варламов оказался в японской полиции после ДТП
Обломки украинского БПЛА рухнули возле ТЦ «Меридиан» в Краснодаре
Венгрия раскрыла, когда разблокирует кредит Украине
Захарова объяснила логику Запада при выборе Зеленского
Трамп высказался о будущей судьбе американских пошлин
Мирный житель стал жертвой удара дронов ВСУ под Белгородом
Появились подробности смерти актера из «Глухаря»
Стало известно о звонке Байдена Путину из-за Украины
Чехия объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады
SHOT сообщил о взрывах над Краснодаром и Анапой
Европейская страна заблокировала одобренный ЕС кредит Украине
В МВД раскрыли жуткую правду о популярных сервисах Telegram
«Русский Курт Кобейн»: Киркоров отреагировал на смерть фронтмена Shortparis
Легендарная итальянская фигуристка рассмешила Аделию Петросян на льду
Умер актер из «Глухаря»
Директора нижегородского института арестовали за прогулы
Трамп гневно отреагировал на решение Верховного суда по пошлинам
Голодные медведи ворвались в ресторан и попали на видео
Появились подробности о загадочной смерти 21-летнего студента УрФУ
«Поросята на галерах»: бизнесмену в Ярославле не дали замучить мини-пигов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.