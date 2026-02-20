Трамп высказался о будущей судьбе американских пошлин

Решение Верховного суда, признавшего незаконным введение американских импортных пошлин, не отменяет сами торговые барьеры, заявил президент США Дональд Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме. Он подтвердил намерение ввести десятипроцентный сбор на весь импорт и сохранить ряд других тарифов.

Верховный суд не отменял пошлины. Они лишь признали недействительным конкретное использование пошлин по закону о чрезвычайных экономических полномочиях, в основном связанное с получением сборов, — заявил Трамп.

Американский лидер раскритиковал решение судей, назвав его позорным. Однако он подчеркнул, что у него готов альтернативный план по защите экономических интересов страны.

Белый дом намерен продолжать протекционистскую политику. Ожидается, что новый пакет мер будет запущен в обход оспоренной нормы закона, чтобы удержать контроль над внешнеторговым курсом страны.

Ранее Reuters со ссылкой на Верховный суд США отметило, что Трамп не имел законных оснований вводить импортные пошлины, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. В решении инстанции указано, что данный нормативный акт не наделяет главу государства такими полномочиями.