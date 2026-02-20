Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 21:41

SHOT сообщил о взрывах над Краснодаром и Анапой

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил, что взрывы прогремели над Краснодаром и Анапой. По информации канала, в городах работает система ПВО, предположительно, на фоне атаки БПЛА. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Как пишет SHOT, над Краснодаром раздались сразу около пяти громких раскатистых звуков, преимущественно на юге и юго-западе города. По версии авторов канала, местные жители услышали гул мотора в поселке Яблоновский и взрывы со стороны Черного моря в районе Анапы.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО за четыре часа сбили семь украинских беспилотников в небе над Россией. ВСУ запустили на Белгородскую и Курскую области по одному БПЛА. Над акваторией Азовского моря уничтожили пять дронов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз до этого сообщил, что украинские БПЛА атаковали дорожную технику в поселке Суземка. Повреждения получил специальный автомобиль марки КамАЗ. Обошлось без жертв и пострадавших, уточнил глава региона.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник между тем сообщил, что атаки ВСУ на гражданские объекты России усилились на фоне переговоров в Женеве. Он отметил, что украинские военные атакуют в основном южные регионы.

взрывы
Краснодар
Анапа
ПВО
