20 февраля 2026 в 20:56

Директора института арестовали за прогулы

В Нижнем Новгороде арестовали чиновника за мошенничество с рабочим временем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Нижегородский суд арестовал директора областного Института демографического развития Евгения Журавлева по делу о мошенничестве мошенничество с рабочим временем, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона. Сумма ущерба составила не менее 350 тыс. рублей.

Московским районным судом Нижнего Новгорода Журавлеву, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17 апреля включительно, — сказала собеседница.

В 2025 году подозреваемый отдал распоряжение своему подчинённому внести недостоверные данные в учетные документы о посещении руководителем рабочего места, хотя тот фактически не исполнял служебные обязанности. Вследствие этого неправомерно была выплачена заработная плата директору организации.

Россия
Нижегородская область
суды
аресты
