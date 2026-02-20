Европейская страна заблокировала одобренный ЕС кредит Украине

Венгрия заблокировала план Европейского союза по выделению Киеву кредита в размере €90 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Отказ Будапешта ставит под угрозу принятие пакета помощи, без которого Украина может столкнуться с дефицитом финансирования уже во втором квартале текущего года, говорится в статье.

Как утверждают собеседники издания, посол Венгрии при ЕС выступил против инициативы по привлечению средств для Украины. Поскольку решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов, позиция Будапешта фактически блокирует процесс.

Издание связывает демарш венгерской стороны с внутриполитической повесткой. В преддверии парламентских выборов, запланированных в Венгрии на апрель 2026 года, премьер-министр Виктор Орбан активизировал «антиукраинскую риторику», считают журналисты.

Ранее Орбан заявил, что Киев занимается откровенным политическим шантажом в отношении республики, блокируя поставки нефти по «Дружбе». Политик указал, что таким образом власти хотят надавить на Будапешт, чтобы тот поддержал членство Украины в ЕС.