20 февраля 2026 в 20:40

Мужчину осудили за осквернение георгиевской ленты

Мужчина получил срок за фотографию георгиевской ленты со свастикой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Архангельский областной суд приговорил мужчину к году и трем месяцам заключения за изображение георгиевской ленты со свастикой, сообщили в следственном управлении СК России по региону. Он признан виновным в осквернении символа воинской славы РФ.

Осужденный накануне Дня Победы разместил в публичном сообществе в социальной сети фотоизображение, на котором изображен символ воинской славы России- Георгиевская лента с размещенной на ней нацисткой символикой, — говорится в сообщении.

Ранее жительницу Нижнего Новгорода оштрафовали на 1 тыс. рублей за фото десятилетней давности. В Индии она сфотографировала ворота со свастикой и выложила фото в Сеть.

До этого в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу сообщили о случае нанесения подростком свастики на фасад строения в историческом центре города. По данному факту возбуждено административное производство за пропаганду и публичную демонстрацию запрещенной символики.

Также сообщалось, что в Томске задержали подростка, который начертил огромную свастику в песочнице в Томске. 16-летний юноша сопроводил рисунок экстремистскими надписями.

