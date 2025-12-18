В США приостановили назначение главы Береговой охраны из-за свастики В США остановили назначение главы Береговой охраны после публикаций о свастике

Сенат США приостановил утверждение кандидатуры адмирала Кевина Ландея на пост командующего Береговой охраной после публикаций The Washington Post об изменении политики ведомства в отношении свастики и других символов ненависти. По информации источника, как минимум два сенатора-демократа заблокировали его назначение.

В ноябре издание сообщило, что новое руководство Береговой охраны по борьбе с домогательствами классифицировало нацистскую символику, флаги Конфедерации и веревочные петли как знаки, «потенциально разжигающие рознь».

Ландей публично осудил это и приказал запретить их, но, по данным газеты, изменения не были внесены, а правила официально вступили в силу 15 декабря. Ведомство опубликовало осуждающее заявление в соцсетях, но не уточнило, были ли скорректированы внутренние документы.

Если Сенат не снимет заморозку, кандидатура Ландея в конце декабря вернется в Белый дом, и администрации придется либо повторно представлять его, либо искать нового претендента. Береговая охрана США подчиняется Министерству внутренней безопасности, ее представители отказали изданию в комментарии.

Ранее в офисе конгрессмена-республиканца Дэйва Тейлора обнаружили флаг США, на котором красные и белые полосы образуют изображение свастики. Снимок сделан во время одной из видеоконференций, в которой участвовали сотрудники офиса конгрессмена.