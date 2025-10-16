Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 16:42

В офисе американского конгрессмена нашли флаг США со свастикой

Politico: в офисе конгрессмена Тейлора заметили флаг США со свастикой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В офисе конгрессмена-республиканца Дэйва Тейлора обнаружили флаг США, на котором красные и белые полосы образуют изображение свастики, сообщает Politico. Снимок сделан во время одной из видеоконференций, в которой участвовали сотрудники офиса конгрессмена.

На кадре за спиной одного из помощников Тейлора можно заметить американский флаг с измененным рисунком полос, складывающихся в форму свастики. Сам конгрессмен резко осудил случившееся, заявив, что подобные символы не имеют места в его команде.

Мне известно об изображении, на котором рядом с одним из сотрудников моего офиса, по-видимому, изображен отвратительный и глубоко неуместный символ. Содержание этого изображения не отражает ценности и стандарты моего офиса, моих сотрудников или меня самого, и я осуждаю его самым решительным образом, — сказал Тейлор.

Ранее во время тайного голосования в парламенте федеральной земли Баден-Вюртемберг один из депутатов нарисовал на избирательном бюллетене нацистскую свастику. Спикер Законодательного собрания Мутерем Арас отметила, что из-за конфиденциальности процедуры установить, кто именно это сделал, невозможно, поэтому привлечь виновного к ответственности не получится.

США
Конгресс США
свастика
нацисты
