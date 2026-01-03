Погода в Москве в субботу, 3 января: резкое потепление растопит весь снег?

Облачность, небольшой снег и температура до минус 3 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Что еще известно о погоде в столице сегодня, 3 января, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 3 января

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус подтвердил, что в Москве в субботу сохранится облачная погода с незначительными осадками, а температура воздуха продолжит повышаться. Это связано с тем, что столичный регион будет находиться под влиянием теплого сектора циклона, расположенного над Балтийским морем.

По его информации, в Москве воздух прогреется до минус 2–4 градусов, по области — до минус 1–6 градусов, что на 1-2 градуса выше климатической нормы. Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью 2–7 м/с, а атмосферное давление будет падать до 733 мм рт. ст., что значительно ниже средних значений.

Коллега Леуса Евгений Тишковец добавил, что на утро 3 января высота снежного покрова в столице составляет: на опорной метеостанции ВДНХ — 24 см (прирост за сутки 3 см, норма — 21 см), на Балчуге — 23 см, Тушино — 25 см. В Подмосковье самые большие сугробы в Волоколамске, Клину и Черустях — 25 см, Дмитрове — 24 см, Наро-Фоминске — 23 см, Серпухове и Можайске — 20 см. По его словам, снег продолжится, а потеплеть сегодня может даже до минус 1 градуса. Снежный покров при этом не растает.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье, 4 января, ожидается сохранение небольшого снега: ночью прогнозируется минус 2–4 градуса, днем — минус 1–3 градуса.

До этого синоптик Михаил Семенов заявил NEWS.ru, что январь 2026 года в российской столице в целом будет соответствовать климатической норме до середины зимы.

«Температура воздуха в среднем ожидается около минус 7 градусов в дневные часы и порядка минус 10 ночью. С 20 по 23 января ожидаются небольшие морозы, но потом прогнозируется потепление. С 28 по 31 января столбики термометров будут показывать днем около минус 5 градусов», — уточнил Семенов.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 3 января

По данным Леуса, на погоду в Санкт-Петербурге сегодня будет влиять восточная периферия циклона, кружащего над акваторией Балтийского моря. В регионе сохранится облачность, пройдет небольшой снег и продолжится повышение температурных показателей, однако до климатической нормы они пока не дотянутся.

Температура воздуха составит минус 5–7 градусов, в Ленинградской области минус 4–9 градусов, на востоке до минус 11 градусов. Ветер восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 745 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В воскресенье небольшой снег, ночью минус 6–8 градусов, днем минус 4–6 градусов.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 января

Фаза Луны сегодня, 3 января: что принесет первое полнолуние 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 января 2026 года